В польской церкви нашли клад из тысячи монет

Археологи Гданьского университета обнаружили около тысячи монет под церковью апостола Андрея Первозванного в Барчево на северо-востоке Польши, сообщает The History Blog.

Отмечается, что монеты были найдены внутри и вокруг глазурованной керамической кружки, под северо-западным углом алтаря, пишет korrespondent.net

В основном это оказались польские монеты номиналом в один, полтора, три и шесть грошей. Они украшены портретом короля Сигизмунда III Васы, который правил с 1587 по 1632 годы. В кружке также находились литовские монеты и прусские шиллинги, выпущенные для принца Георга Вильгельма Гогенцоллерна, который был феодалом Польши.

На многих монетах есть следы того, что они находились в обращении в течение длительного времени. У одной из монет заметили отверстие, которое показывало, что ее можно было носить на шее.

Археологи полагают, что монеты были спрятаны под полом самими монахами по неизвестным причинам.