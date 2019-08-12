Археологи Гданьского университета обнаружили около тысячи монет под церковью апостола Андрея Первозванного в Барчево на северо-востоке Польши, сообщает The History Blog.
Отмечается, что монеты были найдены внутри и вокруг глазурованной керамической кружки, под северо-западным углом алтаря, пишет korrespondent.net
В основном это оказались польские монеты номиналом в один, полтора, три и шесть грошей. Они украшены портретом короля Сигизмунда III Васы, который правил с 1587 по 1632 годы. В кружке также находились литовские монеты и прусские шиллинги, выпущенные для принца Георга Вильгельма Гогенцоллерна, который был феодалом Польши.
На многих монетах есть следы того, что они находились в обращении в течение длительного времени. У одной из монет заметили отверстие, которое показывало, что ее можно было носить на шее.
Археологи полагают, что монеты были спрятаны под полом самими монахами по неизвестным причинам.
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