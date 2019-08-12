Ромы вершат собственное правосудие. Несколько семей из Вулканешт оставили свои дома из-за того, что их преследуют родственники убитого несколько месяцев назад односельчанина. В доме, где жил главный подозреваемый, разбиты окна и видны следы поджога. Сейчас мужчина находится под стражей, а его жена с детьми уехала из села. Ее примеру последовали и несколько других односельчан, опасаясь мести.
"Они говорят, что придут и убьют нас, нам страшно, мы боимся возвращаться домой. Переезжаем из одного места в другое. У нас нет денег, чтобы платить за квартиры, в которых мы живем".
"Я обращался в полицию, но безрезультатно. Более того, после этого стало еще хуже. Они пришли ко мне и подожгли мой дом, все сломали и унесли с собой все, что могли".
Родственники убитого, в свою очередь, утверждают, что сельчане на них наговаривают, и сами устраивают так называемые поджоги и ограбления.
"Они сами громят и поджигают дома, а затем говорят, что это мы, чтобы их родным вынесли более мягкий приговор. Мы никому не мстили, ведь не они виноваты, а не их родные".
"Разве мы дети. Если бы это сделали мы, то ничего бы не оставили. А так все дома целы. Они специально это делают".
Местные власти говорят, что не знают, как остановить войну между ромами. Между тем, по факту убийства в Вулканештах было открыто пять уголовных дел.
"Инспекторат полиции Ниспорен отреагировал на каждый телефонный звонок и поданное заявление. Были созданы группы для расследования и поддержания общественного порядка, которые отправлялись на место происшествия. Был в Вулканештах и ночной патруль", - заявила пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву.
Напомним, убийство в Вулканештах произошло в конце мая. 24-летний парень застрелил 39-летнего односельчанина у ворот его дома. Его задержали, а четырем его сообщникам удалось бежать. Их нашли и арестовали лишь в июне. Всем пятерым грозит пожизненный срок.
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