Около 100 столичных заведений закрылись в знак протеста против повышения НДС

Протест из-за повышения НДС. Около ста столичных заведений закрылись сегодня на полчаса, недовольные инициативой властей вдвое увеличить налоги в сегменте HoReCa.

Некоторые клиенты скептически отнеслись к решению рестораторов закрыть заведения.

'"Не думаю, что это адекватное решение, ведь и без этого ситуация в стране так себе".

"Если честно, я считаю, что это получасовой протест ничего не решит, но попробовать нужно".

Между тем, один из столичных рестораторов отмечает, что в случае повышения НДС прежде всего пострадают и клиенты, и сотрудники заведений. Цены на услуги и блюда увеличатся, а зарплаты останутся прежними. Кроме того, владельцы заведений возмущены тем, что власти решили повысить налоги, не проконсультировавшись с ними.

"Они жертвуют нами из-за кредита МВФ. Жертвуют этой отраслью, вместо того, чтобы мы работали и платили налоги. Они нашли краткосрочное решение. Решают одну проблему создавая другую, и жертвуя более 30-ью тысячами граждан, задействованных в этой отрасли", - подчеркнул владелец сети ресторанов Дмитрий Чеботареску.

Некоторые рестораторы решили закрыть заведения на весь день. Администратор одного из них говорит, что ежедневно они обслуживали до 200-от клиентов.

"С утра у нас было много клиентов, которые пришли позавтракать. Многие хотели забронировать столы на сегодня. Мы их предупреждаем, что закрыты и они с нами солидарны. Резервируют столы на завтра. Ждем их завтра", - рассказал администратор ресторана Виктор Мокан.

В то же время, председатель Ассоциации ресторанов Молдовы заявила, что подобный протест организуют и во вторник.

"У нас одно обращение: "Хотим жить и работать в стране", и хотим НДС в 10%. Это дает нам возможность оставаться дома и продолжать развивать свой бизнес в этой области", - отметила глава Ассоциации ресторанов Молдовы Анета Засавицки.

С инициативой повышения НДС с 10 до 20% выступила министр финансов Наталья Гаврилица. Накануне она написала в Facebook, что понимает недовольство предпринимателей, работающих открыто в сегменте HoReCa, но не способных конкурировать с теми, кто занимается теневой экономикой. Власти сделают все возможное, чтобы обеспечить лояльную конкуренцию в этой области, подытожила она.

В минувшую пятницу правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс. Среди них и увеличение НДС в области HoReCa до 20%. Ранее власти признали, что это одно из обязательств данных Международному валютному для получения кредита.

С 1 октября прошлого года ставка НДС в отрасли HoReCa была снижена вдвое, до 10%.