Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв

В Одесской области в результате столкновения трех иномарок четыре человека погибли, еще трое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня на автодороге «Татарбунары-Вилково».

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Струмок Татарбунарского района погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что Fiat, совершая обгон автомобиля, двигавшегося впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Незначительные механические повреждения получил также Volkswagen, который, двигаясь позади, въехал в Toyota.



В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров Fiat - жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 г. р., а также пассажир Toyota - житель Киевской области, 1953 г.р.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель Toyota - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир Fiat - житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.



