СМИ: МВФ не будет пересматривать соглашение о финансировании с Молдовой

Международный валютный фонд не будет пересматривать соглашение о финансировании с Молдовой. Об этом представители учреждения заявили в эксклюзивном интервью телеканалу Publika.md. Они отметили, что соглашение нельзя пересмотреть, поскольку срок его действия истекает в ноябре этого года. Поэтому поправки в Налоговый кодекс, о которых договорилось нынешнее правительство в период с 6 по 10 июля, останутся в силе. 20 сентября их должен утвердить Совет директоров МВФ, и только после этого будет принято решение, получит ли наша страна кредит.

Отмечается также, что следующие переговоры с МВФ могут состояться лишь в следующем году в рамках нового соглашения о финансировании. Об этом эксперты фонда заявили после того, как президент Игорь Додон и депутаты ПСРМ сообщили, что хотят провести отдельные переговоры с правительством и представителями МВФ по поводу ужесточения налоговой политики в обмен на предоставлении кредита в 46 с половиной миллионов долларов. Глава государства сослался на недовольство со стороны бизнес-среды, выступившей против повышения НДС, предложенного Минфином.

В то же время, советник президента Ион Кику написал в Facebook, что президентура не должна заниматься переговорами с МВФ, поскольку это прерогатива кабмина. Однако он подтвердил, что глава государства заявил о необходимости проведения новых переговоров касательно условий, включенных в соглашение.

В конце прошлого месяца Игорь Додон признал, что правительство, сформированное альянсом ПСРМ-ACUM, допустило ошибку, согласившись на ужесточение налоговых мер. Он добавил, что не промульгирует ни одного соответствующего законопроекта, пока его не вынесут на общественные дебаты. Президент также отметил, что призвал и правительство провести повторные переговоры с МВФ.

Ранее министр финансов Наталья Гаврилица заявила, что кабмин не будет пересматривать условия соглашения о финансировании, поскольку поправки касаются лишь одной отрасли.

Напомним, соглашение с Международным валютным фондом помимо повышения НДС в сегменте HoReCa, предусматривает и налогообложение талонов на питание, а также отмену личного освобождения от налогов для тех, чей доход превышает 30 тысяч леев ежемесячно. Нововведения вступят в силу в январе следующего года.