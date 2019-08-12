Пункт пропуска "Паланка" снова загружен: в очередь выстроились десятки машин. ФОТО

Интенсивное движение отмечается на КПП "Паланка". Так, на въезде в страну наблюдается большее количество людей и транспортных средств.

​​Пограничная полиция сегодня объявила, что контрольно-пропускной пункт работает на максимальную мощность, открыты все полосы контроля, количество сотрудников Пограничной полиции увеличено.

В то же время в условиях высокой температуры воздуха на территории КПП установлена ​​палатка, куда граждане могут при необходимости обратиться за медицинской помощью и питьевой водой.

В то же время все граждане, пересекающие границу, получают брошюры с туристическим предложением Молдовы и туристической картой, которая включает 20 наиболее значимых туристических направлений Молдовы.

По данным Пограничной полиции, в последний период на некоторых пунктах пересечения границы растет поток транспортных средств, поэтому в определенные часы увеличивается время ожидания.