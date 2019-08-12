Стартап в США создал футболку из коровьего молока

Калифорнийский стартап Mi Terro нашел применение отходам молочной продукции: молоко стало сырьем для производства ткани, пишет New Atlas.

Каждый день молокозаводы утилизируют молоко, которое по тем или иным причинам считается непригодным для потребления человеком. Стартап Mi Terro использовал часть этого молока для создания футболок, передает Корреспондент.



Разработчики уже изготовили партию футболок Limitless Milk Shirt. На каждую из них потребовалось около пяти стаканов молока.



Сотрудники стартапа уверяют, что футболки Limitless Milk Shirt мягче хлопковых, а также обладают антибактериальными свойствами, впитывают влагу, блокируют УФ-излучение и растягиваются во всех направлениях. Кроме того, благодаря микрокарманам в материале, футболка, как сообщается, улавливает запахи и позволяет оптимизировать воздушный поток.



На футболку Limitless Milk сейчас собирают средства на платформе Kickstarter. В рознице новинку планируют продавать по 59 долларов.