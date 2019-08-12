Новая вспышка АЧС: на ферме в Кагульском районе забьют более 60 свиней

Новая вспышка африканской чумы свиней. Вирус обнаружили на ферме в селе Кукоара Кагульского района. Информацию подтвердило Национальное агентство продовольственной безопасности.

"Вирус обнаружили на ферме в селе Кукоара Кагульского района, где выращивают 63-ех свиней. Им заражены шесть животных, они будут уничтожены", - заявила и.о. директора НАПБ Элла Малай.

Кроме того, вспышку свиной чумы зарегистрировали в селе Гура Галбеней Чимишлийского района. Там заразились две свиньи в частном хозяйстве. На въезде в населенный пункт установили санитарные фильтры.

До сих пор в Молдове зафиксировали 11 активных вспышек свиной чумы, в основном в Кагульском, Кантемирском, Ниспоренском и Чимишлийском районах.