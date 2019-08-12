Генинспекторат проводит внутреннее расследование в отношении Анатолия Маковея

Генеральный инспекторат полиции проводит внутреннее расследование в отношении главы шестого управления Национальной следственной инспекции Анатолия Маковея, приближенного Андрея Нэстасе. Один из его подчиненных заявил, что тот проявил в его отношении агрессию. Мы попытались получить комментарий самого Анатолия Маковея, однако он не ответил на наши телефонные звонки.

Это уже не первый случай, когда Маковей ведет себя агрессивно. Три года назад будучи главой народной гвардии ППДП, он проявил агрессию по отношению к журналисту портала Today.md на одном из протестов.

А в 2016 году один из телеканалов показал видео, на котором Маковей беседует с Ренато Усатым. Предполагалось, что они обсуждали план государственного переворота.

Позднее Маковей отрицал подлинность этого ролика. Несколько месяцев назад появилась аудиозапись, в которой приближенный Нэстасе угрожает бывшему депутату ДПМ Константину Цуцу.