Генеральный инспекторат полиции проводит внутреннее расследование в отношении главы шестого управления Национальной следственной инспекции Анатолия Маковея, приближенного Андрея Нэстасе. Один из его подчиненных заявил, что тот проявил в его отношении агрессию. Мы попытались получить комментарий самого Анатолия Маковея, однако он не ответил на наши телефонные звонки.
Это уже не первый случай, когда Маковей ведет себя агрессивно. Три года назад будучи главой народной гвардии ППДП, он проявил агрессию по отношению к журналисту портала Today.md на одном из протестов.
А в 2016 году один из телеканалов показал видео, на котором Маковей беседует с Ренато Усатым. Предполагалось, что они обсуждали план государственного переворота.
Позднее Маковей отрицал подлинность этого ролика. Несколько месяцев назад появилась аудиозапись, в которой приближенный Нэстасе угрожает бывшему депутату ДПМ Константину Цуцу.
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
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День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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