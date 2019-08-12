О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Косметолог рассказала об опасности масок из овощей и фруктов
// фото: из открытых источников
17:51, 12 Aug 2019
просмотров 125 | комментариев 0

Маски для лица из фруктов и овощей не приносят ожидаемого эффекта и могут быть опасны для здоровья. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Амина Бердова.

По словам специалиста, избавиться от морщин, пигментных пятен и подтянуть кожу лица при помощи масок из свежего огурца, клубники, арбуза или банана не получится, поскольку единственным эффектом их применения станет небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса. Такие маски не работают, потому что в задачи кожи входит защита от попадания в организм любых веществ, передает Известия.

Кроме этого, маски могут вызвать аллергическую реакцию, особенно если кожа сухая или чувствительная. Вместе с тем раздражение можно заработать и при нормальной коже. В частности, покраснение эпидермиса можно получить после маски из томатов, которая якобы обладает лифтинговым и отбеливающим эффектами. В действительности же в помидорах содержится кислота, способная вызвать покраснение и ожог верхнего слоя кожи.

Домашние маски опасно применять людям с проблемной или жирной кожей, потому что она имеет особую чувствительность, а избавиться от акне они всё равно не помогут. Причины возникновения акне нужно искать в гормональных нарушениях и неправильном уходе за собой. Истинную причину заболевания поможет установить специалист, и бороться с угревой сыпью самостоятельно не следует из-за риска возникновения рубцов, сосудистой сетки, пигментации и расширенных пор.

Также не рекомендуются использовать домашние маски при гиперпигментации, потому что проблему они не решат. Вместо этого лучше обратиться к специалисту и в комплексе с косметологическими процедурами и приемом биопрепаратов работать над осветлением пигментных пятен. Помимо этого, подчеркнула косметолог, маски из овощей и фруктов не рекомендуется делать из-за их низкого качества.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...