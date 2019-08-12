На юго-востоке Австралии на выходных впервые за 35 лет выпал снег. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в в национальном бюро гидрометеорологии, сообщает weather.com.
По словам старшего метеоролога бюро Дина Стюарда, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели, передает Корреспондент.
"Рано утром снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна, и это очень необычно. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели", - добавил он.
"Это был первый снег с 1985 года, когда в Гоулберне был зафиксирован тонкий снежный покров. Виновницей снегопада в горах стала область пониженного давления, которая пришла к нам с дальнего юга и из Тасмании, она остудила воздух и принесла обильные осадки", - отметил синоптик Майкл Эфрон.
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