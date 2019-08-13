В столице дорожают квартиры на вторичном рынке недвижимости. По данным экспертов биржи Лара, с января по июль средняя стоимость одного квадратного метра старого жилья в Кишиневе выросла почти на 3%. Если в январе квартиры продавали по 520 евро за квадрат, то сейчас за них просят по 529 евро.
Дороже всего квадратные метры квартир, расположенных в центре столицы. В зависимости от числа комнат их стоимость колеблется от 473 до 657 евро. На Ботанике вторичное жилье чуть дешевле. Цена одного квадратного метра колеблется от 427 до 623 евро. На Буюканах и Рышкановке жилье стоит до 600 евро за квадратный метр, а самые дешевые старые квартиры можно купить на Чеканах, передает canal3.
По словам экспертов, в первом полугодии был зафиксирован небольшой рост цен на квартиры стоимостью до 30 тысяч евро, в многоэтажках построенных с 1980 по 1990 годы. Специалисты связывают это в том числе с возможностями, которые появились у покупателей, благодаря правительственной программе "PRIMA CASĂ". Отмечается, что люди стали охотнее соглашаться с предложенной ценой и почти не торговались.
"Появилась возможность приобрести отремонтированную квартиру заплатив десять процентов ее стоимости. Люди при этом не так щепетильны в расчетах. Возникает самообман, основанный на разнице в цене, которую просит продавец и той, что может заплатить покупатель. Лишние одна-две тысячи превращаются для них в ежемесячную плату 100-200 леев. А эта сумма кажется незначительной", отметил эксперт в сфере недвижимости Николай Онофрейчук.
По данным экспертов по недвижимости, самыми продаваемыми остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые стоят от 16 до 35 тысяч евро.
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