В Боливии столкнулись автобус и грузовик, 11 жертв

В Боливии при лобовом столкновении автобуса и грузовика одиннадцать человек погибли и двое были ранены. Об этом 12 августа сообщило агентство ABI.

Отмечается, что трагедия произошла утром в понедельник. Среди погибших ребенок и беременная женщина.



Пока не все погибшие опознаны из-за отсутствия у них документов, пишет Корреспондент.



На данный момент есть две версии произошедшего − выезд грузовика на встречную полосу и то, что водитель мог быть пьян.



Сам водитель грузовика остался невредим и задержан полицией.