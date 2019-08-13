Двое преподавателей техуниверситета создали трехколесный транспорт с электромотором

Двое преподавателей молдавского Технического университета заново изобрели велосипед... но в этих словах нет ни капли иронии. Братья Олег и Раду Чобану создали трёхколёсный транспорт с электромотором. Новая интер есная идея появилась у инженеров несколько лет назад.

Братья Чобану стремились доказать, что качественный транспорт не требует больших вложений. С тех пор они разработали три прототипа. Последний пока что самый удачный. На нём удобно перевозить пассажиров и грузы. Максимальная скорость - 15 километров в час. Одного заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть расстояние в 40 километров..

"Мы пожертвовали скоростью ради мощности. Это позволяет перевозить больше груза. Речь идет о массе до 200 килограмм", - рассказал преподаватель ТУМ Олег Чобану.

Первые два трехколесных велосипеда сейчас ездят на родине братьев Чобану. Больше всего они понравились детям.

"Мы начинали в 2015 году. Всего было три велосипеда. Первые два - с обычными педалями и с одной человеко-силой. Сейчас дети подросли и мы задумались о чем-то более современном", - сказал преподаватель ТУМ Раду Чобану.

По словам инженеров, они стремились доказать, что любую вещь можно улучшить, если творчески подойти к делу.

"Мы старались использовать выброшенные вещи, дать им вторую жизнь. Стараемся покупать как можно меньше и обходится минимумом", - отметил преподаватель ТУМ Раду Чобану.

Изобретатели не собираются останавливаться. Братья Чобану уже задумывают более устойчивую модель четырехколесного велосипеда.

"Следующим шагом станет доработка дизайна. Предстоит полностью разобрать изделие до мельчайших узлов и деталей. Мы уже продумали цветовое оформление и купили краску. После грунтовки всех деталей, каждую покрасим и снова соберем", - сообщил преподаватель ТУМ Олег Чобану.

На счету братьев десятки золотых медалей международных салонов и ярмарок изобретений и творческого развития молодежи. Ранее Государственное агентство по интеллектуальной собственности присвоило им звание "Самого активного изобретателя".