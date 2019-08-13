Грузовой автомобиль врезался в машину на Балканском шоссе: один человек госпитализирован

Авария в столице. Грузовой автомобиль врезался в машину на Балканском шоссе. ДТП произошло минувшим вечером. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию. Предполагаемый виновник происшествия не захотел говорить об аварии.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу с легкими травмами. Шофер грузовика и его пассажир отделались испугом, а десятки других машин застряли в пробке.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Виновнику грозит до 1500 леев штрафа и шесть штрафных пунктов.