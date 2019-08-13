Более 3500 граждан обратились в палатки “антижара” за последние сутки

До 15 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с жарой. В некоторых районах столбики термометров поднялись до отметки 36. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, за последние сутки более 3500 граждан обратились в палатки "антижара".

Люди смогли выпить в них воды, а также укрыться от солнца в самые жаркие часы и получить первую медицинскую помощь при необходимости.

Стоит напомнить, что палатки работают с 11.00 до 18.00 в муниципии Кишинев, а также в Кагуле, Бельцах, Кэушанах, Хынчештах, Унгенах и Комрате.

В Кишинёве палатки находятся по следующим адресам: Ботаника – вблизи торгового центра “1000 мелочей”; Центр – у Центрального рынка; Рышкановка – у рынка “Матей Басараб”; Чеканы – ул. Джинта Латинэ, 18; Буюканы – ул. Каля Ешилор, 1.

Спасатели призывают граждан быть бдительными в предстоящие дни, которые также будут жаркими. Особенно тщательно следует соблюдать правила противопожарной безопасности во избежание возгораний растительности. В рисковых ситуациях незамедлительно звоните по номеру 112.



