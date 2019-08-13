В Кишиневе подростки угнали автомобиль, чтобы покататься по городу

В Кишиневе двое подростков 16 и 17 лет угнали автомобиль, чтобы покататься по городу. Злоумышленников задержала полиция.

12 августа в полицию обратился 48-летний мужчина и заявил, что у него угнали автомобиль. Пострадавший сообщил, что припарковал автомобиль во дворе дома, а утром не обнаружил его на месте.

Вскоре преступники были задержаны на Рышкановке. Несовершеннолетние признали свою вину, сообщив, что угнали машину, чтобы покататься по городу.

Подросткам грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.