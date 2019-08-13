Сотрудники одной из транспортных компаний вышли на протест в поддержку работодателя

Протест в поддержку работодателя. Сотрудники одной из транспортных компаний вывели накануне на Площадь великого национального собрания десять автобусов. Так они хотели поддержать своего начальника, которого подозревают в поджогах транспорта фирмы конкурента. Сейчас предприниматель Эдуард Бегу вынужден скрываться за границей.

"Мы вышли не просто так, у нас очень серьезные мотивы. Деятельность нашей фирмы намерено нарушают. Нашим руководителям вменяют дела, к которым они не имеют никакого отношения. Абсолютно никакого".

"Мы поддерживаем фирму, ведь если нет шефа, нет и работы. Мы все боимся потерять работу".

Супруга предпринимателя говорит, что дело, по которому проходит ее муж, заказное.

"Мы им мешаем, они хотят, чтобы мы ушли с рынка транспортников. И не располагая законными рычагами и другими методами, чтобы нас устранить, они прибегли к сфабрикованным уголовным делам", - заявил администратор транспортной фирмы Наталья Бегу.

Всего по делу о поджогах проходят семеро подозреваемых. Трое из них объявлены в международный розыск. Всем им грозит до 15 лет тюрьмы.

"Нет ни одного доказательства вины моих клиентов. Более того, нет доказательств, подтверждающих фактический ущерб, понесенный компанией. Некоторые мои клиенты находятся за пределами Молдовы, потому что их запугивали", - подчеркнул адвокат Александр Бот.

Сотрудники фирмы намерены продолжить протест и сегодня.