В Китае число жертв тайфуна Лекима возросло до 48 человек, еще 21 человек считается пропавшим без вести. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой.
Эксперты оценили экономический ущерб от разгула стихии на сумму порядка 24,2 миллиарда юаней (3,4 миллиарда долларов), передает Корреспондент.
Тайфун затронул девять китайских провинций, нарушил нормальную жизнь свыше 8,9 миллиона человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой.
В некоторых районах было нарушено железнодорожное сообщение, а также отменены и задержаны несколько тысяч авиарейсов.
Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 миллиона человек.
На данный момент эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он движется в северном направлении со скоростью около 2 км/ч и постепенно ослабевает.
Комментарии
- Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в центре Сиднея
- Турция, Испания, Греция: туристы спасаются бегством с горящих островов
- В Париже прервали реконструкцию Нотр-Дама
- В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
- В Боливии столкнулись автобус и грузовик, 11 жертв
- Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека
- В Эфиопии почти выполнили план по посадке 4 млрд деревьев
- В Румынии водитель, ведущий прямую трансляцию в Facebook, сбил насмерть женщину и ребенка. ВИДЕО
- Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в центре Сиднея
- Турция, Испания, Греция: туристы спасаются бегством с горящих островов
- Предварительные итоги приема в вузы: около 4000 студентов поступили на бюджет
- В столичных студенческих общежитиях начался ремонт
- В Британии продают потухший вулкан
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Самосуд в Вулканештах: Несколько семей оставили свои дома из-за угроз родственников убитого односельчанина
- В одном из регионов Австралии впервые за 35 лет выпал снег. ВИДЕО
- Генинспекторат проводит внутреннее расследование в отношении Анатолия Маковея
- Стартап в США создал футболку из коровьего молока
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
|Banca Nationala a Moldovei