Супертайфун в Китае: число жертв увеличилось до 48

В Китае число жертв тайфуна Лекима возросло до 48 человек, еще 21 человек считается пропавшим без вести. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой.

Эксперты оценили экономический ущерб от разгула стихии на сумму порядка 24,2 миллиарда юаней (3,4 миллиарда долларов), передает Корреспондент.



Тайфун затронул девять китайских провинций, нарушил нормальную жизнь свыше 8,9 миллиона человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой.



В некоторых районах было нарушено железнодорожное сообщение, а также отменены и задержаны несколько тысяч авиарейсов.



Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 миллиона человек.



На данный момент эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он движется в северном направлении со скоростью около 2 км/ч и постепенно ослабевает.