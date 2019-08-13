Подарок по случаю праздника: Посольство Турции предоставило почти четыре тонны говядины для детских приютов

Почти четыре тонны говядины предоставило посольство Турции муниципальному управлению по защите прав ребенка. Приурочен подарок к мусульманскому празднику Курбан-байрам.

"Есть традиция, согласно которой, зажиточный человек приносит в жертву животное, а мясо раздает тем, у кого нет такой возможности. В этом суть праздника", - рассказал посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер.

Мясо распределят по столичным приютам, в которых проживают более 140 детей.

"Мясо поступит в пять приютов и в службу помощи бездомным людям, куда попадают беспризорники", - отметила глава управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

Подобная акция прошла и в прошлом году. Всего в этом году Турция сделала подарок приютам из 50 стран.