В Британии продают потухший вулкан

В Британии на продажу выставили участок земли, расположенный на потухшем вулкане. Стать его владельцем можно за 60 тысяч долларов.

Участок (и соответственно вулкан) расположен в деревне в графстве Девон и называется Posbury Clump, пишет Вести.ru.

Он представляет собой небольшую гору высотой чуть более 150 метров. На горе растут деревья, а с вершины вулкана, как уверяет владелец, открываются прекрасные виды.

Вулкан действовал 250 миллионов лет назад. В конце XIX – начале XX веков рядом велись работы по добыче базальта – ценной вулканической породы. Из этого же материала построены некоторые здания, расположенные вокруг вулкана.