В столичных студенческих общежитиях начался ремонт

Работа кипит полным ходом. В столичных студенческих общежитиях начался ремонт - в некоторых капитальный, в других - косметический. Завершить его намерены в ближайшие две недели, чтобы студенты успели заселиться в комнаты до конца августа. Помогают рабочим и учащиеся вузов, которые остались в общежитиях на лето. Студенты медуниверситета говорят, что им осталось завершить внешние работы.

"Осталось еще совсем немного. Внутри практически все сделали, осталось поработать снаружи, покрасить скамейки, мусорные баки".

"Второй год работаем в этой команде. Делаем доброе дело и для университета, и для будущих студентов. Кроме того, у нас есть возможность жить в общежитии все лето".

Медуниверситет располагает десятью общежитиями. Одно из них в этом году отремонтировали капитально.

"Установили плитку в душевых, перестроили кухни, общие помещения. До первого сентября планируем закончить все работы", - рассказал администратор общежития Медуниверситета Виктор Шкепу.

А во втором общежитии Экономической академии основательно отремонтировали санитарные блоки и кухни. Стоимость работ превысила миллион леев.

"Начали работы в июле, а завершить их, согласно контракту с подрядчиком, должны до конца августа", - отметил декан ASEM Игорь Мельник.

Ремонтные работы проводят и в учебных блоках. На эти цели выделили почти четыре миллиона леев.

"Делаем капитальный ремонт с нуля. Меняем окна, полы, штукатурим потолки, стены. В блоке "С" весной заменили лифты, сейчас делаем ремонт в коридорах", - добавил Игорь Мельник.

Студенты Медуниверситета платят за проживание в общежитии от 380 до 450 леев в месяц, а студенты Экономической академии - до 250 леев.