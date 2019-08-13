Предварительные итоги приема в вузы: около 4000 студентов поступили на бюджет

По итогам основного этапа приема в вузы, на бюджетные места были зачислены 3913 студентов, что составляет 80% от общего числа мест. Еще 993 бюджетных места пока свободы.

По предварительным итогам, представленным Министерством образования, культуры и исследований, в магистратуру поступили 2825 молодых людей (около 98% от плана), а свободно еще 51 бюджетное место.

На этом этапе, только Государственный университет медицины и фармацевтики им. Н. Тестемицану завершил прием студентов. Остальные учреждения будут проводить дополнительные сессии до 30 августа.

И в этом году наиболее востребованными специальностями стали право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина и стоматология. Вместе с тем, большинство оставшихся свободными бюджетных мест это специальности в области педагогики, точных наук (математика, физика), сельскохозяйственные и технические специальности.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в 2019 году вузы предлагают 4906 бюджетных мест по 169 специальностям. Для получения степени мастера - 2876 бюджетных мест в 17 государственных и 8 частных учреждениях.