По итогам основного этапа приема в вузы, на бюджетные места были зачислены 3913 студентов, что составляет 80% от общего числа мест. Еще 993 бюджетных места пока свободы.
По предварительным итогам, представленным Министерством образования, культуры и исследований, в магистратуру поступили 2825 молодых людей (около 98% от плана), а свободно еще 51 бюджетное место.
На этом этапе, только Государственный университет медицины и фармацевтики им. Н. Тестемицану завершил прием студентов. Остальные учреждения будут проводить дополнительные сессии до 30 августа.
И в этом году наиболее востребованными специальностями стали право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина и стоматология. Вместе с тем, большинство оставшихся свободными бюджетных мест это специальности в области педагогики, точных наук (математика, физика), сельскохозяйственные и технические специальности.
По данным Министерства образования, культуры и исследований, в 2019 году вузы предлагают 4906 бюджетных мест по 169 специальностям. Для получения степени мастера - 2876 бюджетных мест в 17 государственных и 8 частных учреждениях.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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