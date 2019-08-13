Турция, Испания, Греция: туристы спасаются бегством с горящих островов

На турецком острове Мармара власти начали эвакуацию населения и туристов из-за пожара. Сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня. Он уже уничтожил несколько домов и быстро подбирается к дорогим гостиницам.

По словам местных жителей, спасателям не хватает техники и вертолетов, чтобы эффективно бороться с огнем. Сам остров в Мраморном море очень популярен у иностранных туристов, особенно сейчас — в разгар курортного сезона. Также спасатели борются с огнем неподалеку от Стамбула, пишет Вести.ru.

Сложная ситуация с лесными пожарами складывается во многих средиземноморских странах. В Испании пожарные не могут победить огонь на острове Гран-Канария в Канарском архипелаге. К тушению уже привлекли военных, а также Гражданскую гвардию, самолеты-амфибии и вертолеты. Эвакуированы более тысячи человек.

Десятки новых очагов лесных пожаров каждые сутки возникают в Греции — там установили красный уровень опасности из-за 40-градусной жары и сильного ветра. На тушение также брошены вертолеты и самолеты-амфибии.