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Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в центре Сиднея
// фото: Twitter
12:51, 13 Aug 2019
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Вооруженный ножом молодой человек попытался устроить резню в центре Сиднея, но был скручен очевидцами, сообщает 7News. Злоумышленника, который, предположительно, сбежал из психиатрической клиники, сняли на видео.

Во вторник утром молодой человек в окровавленной одежде появился возле станции Уайнярд. Свидетели утверждают, что он размахивал ножом и выкрикивал "Аллах акбар", не позволяя никому подойти к себе на близкое расстояние. На кадрах видно, как хулиган прыгает по машинам и с усмешкой предлагает собравшимся пристрелить его. Несколько мужчин начали преследовать дебошира, с помощью стульев и ящика из-под молока обезоружили его и уложили на асфальт, после чего передали полицейским, пишет Вести.ru.

"Ты знаешь, сколько людей ты только что порезал? Ты только что пырнул девушку среди бела дня", — заявил в лицо молодому человеку один из преследователей.

Стражи порядка подтвердили, что от рук злоумышленника пострадала одна девушка — получив удар ножом, она спряталась в отеле, откуда ее доставили в госпиталь. Позже правоохранители обнаружили в квартире в этом районе Сиднея тело женщины, но пока не подтверждают причастность молодого человека к ее убийству, хотя следы крови и ранения говорят в пользу этой версии.

О мотиве задержанного ничего не сообщается. По некоторым данным, он сбежал из психиатрической клиники пару дней назад, где проходил принудительное лечение.




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