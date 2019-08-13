В правительстве провели форум по случаю Международного дня молодежи

Уволить из системы коррумпированных преподавателей, а также исключить студентов, которые занимаются списыванием. С такими предложениями выступили участники форума, который провели в правительстве по случаю Международного дня молодежи. Они разработали проект, в который включили главные идеи и предложения.

"Нужен трехлетний запрет на преподавание для тех, кто берет взятки. Также нужно модернизировать сам процесс преподавания, включить в него формальное и неформальное обучение. Нужен ежемесячный внутренний аудит и один раз в год проводить внешний аудит", - подчеркнула участница форума Адриана Крянгэ.

"Освободить начинающих предпринимателей от уплаты подоходных налогов в первые три года деятельности. Мы считаем, что эта мера мотивирует молодежь работать в системе", - отметила участница форума Алена Ротару.

Представители правительства обещали рассмотреть предложения и пожелания участников форума.

"Мы пока не говорим, что обсуждаемые тут идеи будут внедряться. Это форум, тут проходят консультации. Все, что не соответствует принципам эффективного управления, будет отвергнуто", - прокомментировал госсекретарь Минобразования Адриан Бэлуцел.

"Поздравляю вас с Международным днем молодежи. Я пока не знаю, что вы включили в эту программу, но уверена, что там много интересных идей", - сказала премьер-министр Майя Санду.

Приняли участие в форуме и некоторые депутаты.

"Приоритеты, которые мы тут обозначили, начнут прояснятся, если будет бюджет. Но, сначала, нужно посмотреть, сколько это будет стоить", - отметил депутат ПДС Дан Перчун.

Международный день молодежи отмечается 12 августа.