Почти 1200 учеников из Молдовы отдохнут в румынской Сулине бесплатно

Получили путевки в лагерь за успехи в учебе. Почти 1200 учеников из Молдовы отдохнут в румынской Сулине бесплатно. Все расходы покроет правительство Румынии. Так оно решило поощрить победителей различных олимпиад и конкурсов, организованных министерством образования. Накануне в лагерь отправились первые сто учеников. Среди них и ученица республиканского лицея "Аристотель", Кристина Жудовану. В этом году она заняла первое место на республиканской олимпиаде по французскому языку.

"Впервые еду отдыхать в известный международный лагерь, немного волнуюсь. Надеюсь, это будет хороший опыт. У меня будет возможность подтянуть язык, надеюсь, уже через неделю уже буду говорить более грамотно на румынском языке", - поделилась Кристина Жудовану.

Некоторые ребята отправились в Румынию впервые.

"Я в восторге, конечно волнуюсь, так всегда перед путешествием. У меня очень большие ожидания, это замечательное место, видно и по фотографиям, и по воспоминаниям других".

"Хочу хорошо отдохнуть, завести новых друзей, обменяться опытом с коллегами".

"Мы получим положительные эмоции, узнаем новых людей и увидим Румынию".

А родители ребят, что такие программы мотивируют детей стремиться к большему.

"Поискали информацию о лагере Сулина. Там интересно и весело, надеюсь, дочке понравится. Мы довольны, что ей предложили эту путевку, значит, она заслужила. Дочка выиграла олимпиаду по географии".

Проводить ребят в лагерь пришел и посол Румынии в Молдове.

"Уверен, что участие в этой программе станет возможностью завести новых друзей, пообщаться со сверстниками, обменяться мыслями и понять, что мир, на самом деле, больше, чем ты думаешь", - отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

"Важно, чтобы лучшие ученики с обоих берегов Прута могли познакомиться поближе, могли пообщаться. Сейчас у них намного больше возможностей", - подчеркнула министр образования Лилиана Николаеску-Онофрей.

Отдых в летних лагерях Румынии организуют в 11 раз.