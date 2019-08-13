Автор сериала "Чернобыль" обеспокоился взрывом вблизи Архангельска

Сценарист нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин обеспокоен взрывом ядерного реактора в Белом море вблизи Архангельска.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает УНИАН.



"То, что они, наконец, признали, ужасно, но я гораздо больше обеспокоен тем, о чем они до сих пор молчат", - написал Мейзин, прикрепив ссылку на новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора.



8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинском залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв, сопровождавшийся человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона. Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.





