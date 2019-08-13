ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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