L'Oreal должна выплатить более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны

Жюри присяжных федерального суда в штате Делавэр 12 августа предписало французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более 91 миллиона долларов штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что французскую компанию признали виновной по делу, открытому в 2017 году. Тогда калифорнийский стартап Olaplex обвинил ее в краже патентов на систему защиты волос во время отбеливания, а также нарушении контракта и краже коммерческой тайны на встрече представителей двух компаний в 2015 году, передает Корреспондент.



Жюри присяжных пришло к выводу, что в общей сложности по всем пунктам обвинения L'Oreal должна выплатить порядка 91,3 миллиона долларов.



Подчеркивается, что при этом присяжные также решили, что действия французской компании были умышленными, в связи с чем судья может впоследствии увеличить сумму штрафа.