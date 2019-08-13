Ученые предсказали новую смертоносную эпидемию

Ученые из международной группы предсказали возможность возникновения смертельной эпидемии. Об этом сообщает Science Daily.

Специалисты узнали, что бактерия Clostridium difficile колоссальными темпами эволюционирует, становясь нечувствительной к дезинфицирующим средствам. Кроме того, вызывающая инфекционные заболеваний кишечника, в том числе сепсис, бактерия легко распространяется.

Ученые изучили геном 906 штаммов Clostridium difficile, выделенных из человеческого организма, организма собак, свиней, лошадей и из окружающей среды. Была найдена

разновидность микроорганизма, приспособленного для жизни в больничных условиях. Она стала устойчивой к большинству дезинфицирующих средств и даже некоторых лекарств.

Сообщается, что тот штамм присутствует в 70 процентах больничных образцов.