Названы вредные для здоровья комнатные растения

Многие из комнатных растений очень красивы — сложно удержаться от желания посадить их дома. Правда, если вы не будете жевать их листья или пить сок из стебля, то опасность вам, скорее всего, не грозит. Но если в доме есть маленькие дети или животные, то лучше воздержаться.

Одно из таких растений — диффенбахия. У нее огромные желто-зеленые листья, образующие пушистую крону. Но если надрезать листья или стебель, выделится ядовитый сок. Попав в организм, он вызовет сильное отравление. Также он вызывает ожоги и раздражение на коже, пишет Ремблер.

Олеандр популярен благодаря своим эффектным ярко-малиновым цветам. Между тем сок олеандра при попадании в организм вызывает слепоту, а его запах способствует головокружению и ухудшению самочувствия в целом.

В стебле и листьях молочая содержится белый сок, который приводит к ожогам и кожным раздражениям, а при попадании внутрь — к отравлениям.

Азалия славится пышными соцветиями разнообразных цветов: белого, розового, красного, желтого. Есть сорт индийская азалия, листья которой при попадании в организм вызывают кишечные колики и судороги.

Сок монстеры также способен обжигать кожу. А еще он вызывает расстройство пищеварительной системы. Если сок монстеры попадет в глаза, то он может сильно навредить им.

Примула очень красиво цветет, а также у нее привлекательные бархатистые листья, но в период цветения растение выделяет токсичные вещества, вызывающие тошноту и головокружение. Также листья примулы покрыты ворсинками, контакт с которыми приводит к жжению кожи и аллергии.

Паслен — это вечнозеленый кустарник с ярко-оранжевыми плодами, которые так и притягивают к себе. Между тем они очень ядовиты, и их поедание может вызвать сильнейшее отравление.