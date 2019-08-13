Благодаря "Национальной лотереи Молдовы" в госбюджет поступит более 20 млн леев

Более 20 миллионов леев поступит в этом году в госбюджет благодаря проекту "Национальная лотерея Молдовы". Об этом заявил администратор партнерской фирмы Пламен Миланов. По его словам, в выигрыше оказываются и простые люди.

Он отметил, что намерение властей обложить выигрыши налогами неизбежно приведет к утрате доверия к государству, особенно со стороны иностранных инвесторов, а также к сокращению доходов в бюджет.

А вице-президент Национального олимпийского спортивного комитета Николай Пятак, который так же был гостем ток-шоу, подчеркнул, что лотереи являются одним из источников финансирования спорта.

Напомним, с инициативой обложить налогами лотерейные выигрыши и отменить льготы для индустрии выступили депутаты ПДС Дмитрий Алайба и Раду Мариан. Все, кто выиграет больше 240-ка леев, должны будут отдавать государству 12%. Они сослались на то, что благодаря льготам индустрия азартных игр развивается, но в бюджет значительных сумм не поступает.

При этом депутаты сами себе противоречат, говоря, что государство не должно рассматривать азартные игры в качестве стабильного источника бюджетных доходов.

Проект получил положительное заключение правительства, теперь его должен одобрить парламент. Ввести налог на выигрыши планируют с 1 сентября.