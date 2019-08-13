Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

В 1980-х и 1990-х гг. Стив Джобс делал прогнозы о том, как технологии и интернет повлияют на повседневную жизнь. Некоторые прогнозы оказались на удивление точными. Так, основатель Apple предсказал появление виртуальных ассистентов и гигантов электронной коммерции задолго до их появления.

Сегодня вы бы не покинули дом без смартфона. Но в середине 1980-х и 1990-х гг. такому устройству, как iPhone, еще предстояло увидеть свет, так же как и некоторым современным гигантам онлайн-медиа, таким как Facebook и YouTube. Сказать, что технологический ландшафт был иным, было бы значительным преуменьшением, сообщает vesti.ru.



И все же Стив Джобс уже тогда оценивал влияние компьютеров и интернета на нашу жизнь в своих выступлениях и интервью. И среди предсказаний, который он сделал в интервью, были несколько очень точных.



Вездесущий интернет



В ходе интервью изданию Wired в 1996 г. Джобс предсказал, что интернет будет принят и станет использоваться потребителями по всему земному шару.



В интервью 1985 г. Джобс заявил, что самая важная причина, по которой люди будут покупать домашние компьютеры, – это "связь с общенациональной сетью коммуникаций". Его комментарии прозвучали за четыре года до того, как Тим Бернерс-Ли возглавил работу над тем, что позднее станет известно как Всемирная паутина, и за пять лет до того, как первая веб-страница в истории была опубликована в сети.

Онлайн-коммерция

В 1995 г. Джобс также предсказал, что интернет позволит стартапам конкурировать с существующими корпорациями, поскольку позволит продавать товары напрямую потребителям, а не вкладывать средства в дистрибутивные ресурсы.



"Это очень увлекательно, потому что он [интернет - прим. ред.] разрушит обширные слои нашей экономики и сделает доступным присутствие на рынке очень маленьких компаний, равных крупным компаниям", - сказал он в 1995 г. во время выступления на Computerworld Information Technology Awards Foundation.



Сегодня такие стартапы, как Casper, продают матрасы напрямую потребителям, а Kickstarter позволяет людям организовывать краудфандинговые кампании.



Джобс рассказал изданию Wired в 1996 г. следующее: "Люди перестанут ходить в кучу магазинов. Они начнут покупать вещи прямо в интернете. Огромные компании, которые не станут уделять внимание этим изменениям, серьезно пострадают".



Теперь, когда мы видим, как Walmart закрывает свои магазины, пока Amazon продолжает зарабатывать миллиарды долларов на интернет-продажах, представители первой компании не могут сказать, что их никто не предупреждал.



Заказ авто через интернет



Еще одно шокирующее откровение из интервью Wired было то, что Джобс предсказал появление Tesla - или по крайней мере бизнес-модель Tesla. "Возьмите автосалоны. Столько денег тратится на каталог товаров - миллиарды и миллиарды долларов... И, как правило, машины, которую вы хотите, в нужном вам цвете, в любом случае не существует, поэтому им приходится торговаться и юлить. Разве не было бы удобней избавиться от всего этого разнообразия? Просто предлагать одну белую машину и, возможно, лазерный диск, на котором можно было бы посмотреть другие варианты покраски. Затем вы заказываете свою машину и получаете ее через неделю", - сказал Джобс.



Сегодня в физических магазинах Tesla практически нет автомобилей. Вместо этого потенциальные покупатели могут посмотреть образцы автомобилей и потом сделать заказ через интернет, где можно конфигурировать необходимые опции. Теперь Tesla закрывает некоторые из своих физических магазинов, стремясь сократить расходы по мере перехода к онлайн-продажам, повторяя ранее сделанные Джобсом прогнозы относительно электронной коммерции.



Стагнация рынка ПК



Джобс предсказал Wired, что рынок настольных ПК ждут "темные века на протяжении следующих 10 лет". Сегодня продажи ПК продолжают сокращаться.



"В конце концов, Microsoft рухнет из-за самонадеянности, и, возможно, некоторые новые вещи появятся, - сказал он Wired. - Но этого не случится, пока не произойдет какой-то фундаментальный технологический сдвиг". По данным International Data Corporation, в последнем праздничном квартале поставки традиционных ПК сократились на 3,7% в годовом исчислении. Впрочем, с прогнозом насчет будущего Microsoft Джобс пока не угадал.



iPad



До изобретения планшетом было еще много лет, но, похоже, Джобс думал об этой идее с 1983 г. Именно тогда в своем выступлении на International Design Conference в Аспене Джобс прогнозировал, что компьютеры станут чем-то более мобильным. Он говорит о "невероятном компьютере прямо в книге, которую вы сможете взять с собой, управлять которой вы сможете научиться за пять минут".



В своем интервью, которое он дал примерно в это же время изданию Newsweek’s Access, он добавил следующее: "Мне всегда казалось, что было бы просто удивительно иметь маленькую коробочку, своего рода доску, которую вы можете носить прямо с собой".



Голосовые ассистенты



В 1984 г. в интервью журналу Newsweek Access, опубликованном The Daily Beast, Джобс описал компьютеры как "агентов", изучающих наши интересы, хранящих нашу информацию, взаимодействующих с нами и обучающихся предвидеть каждую нашу необходимость, становясь тем, что сам Джобс назвал "маленьким другом внутри этой коробки".



"Вы станете рассказывать им о себе, - сказал Джобс во время того же интервью, - и компьютер просто будет хранить всю эту информацию о вас и, возможно, будет знать, что каждую пятницу днем вы захотите делать что-то особенное, и, возможно, с этими делами вам нужна помощь".



Двадцать пять лет спустя аналоги Alexa и Siri стали незаменимыми цифровыми помощниками для миллионов людей.



Раннее привыкание



Джобс также предрекал то, что пользоваться мобильными технологиями люди начнут в раннем возрасте. В интервью журналу Access Джобс заявил, что видит будущее, где десятилетние дети получают в подарок устройство и комфортно с ним обращаются.



Исследование Influence Central, проведенное в 2016 г., показывает, что средний возраст, когда ребенок получает свой первый телефон, составляет 10,3 года. Это также согласуется с исследованием Nielsen от 2017 г., в котором указывается, что 45% опрошенных родителей сказали, что они их дети получали в пользование смартфон в возрасте от 10 до 12 лет.



Информационная перегрузка



В 1996 г., когда потребители переживали отправку и получение своих первых электронных писем, казалось невообразимым, что мы будем оперировать такими объемами информации, с которыми сами не сможем справиться, несмотря на предостережения Стива Джобса о перегрузке информацией, которое он сообщил в своем интервью изданию Wired в 1996 г.



В 2019 г. среднестатистический человек сейчас проверяет свой телефон 52 раза в день согласно потребительскому опросу, проведенному компанией Deloitte.

