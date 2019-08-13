Андрей Нэстасе предложил начинать рабочий день с семи утра

Начинать рабочий день с семи утра. С таким предложением обратился к столичным работодателям министр внутренних дел Андрей Нэстасе. По его словам, это поможет предупредить заторы в часы пик.

"Обсудите со своими сотрудниками, не будет ли лучше начинать работу в семь утра, как это делают в Германии и других странах. Ведь, посмотрите, какой свободный город в это время", - заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

И хотя Нэстасе говорит, что позаимствовал идею у немцев, Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда, отмечает, что большинство немецких предприятий начинают работу в восемь, а то и в девять часов утра.