Под видом полицейских грабили дома: члена преступной группировки приговорили к тюрьме

К девяти с половиной годам тюрьмы приговорили одного из членов преступной группировки, специализирующейся на грабежах. Еще один член банды ждет вердикта, а трое других - объявлены в международный розыск.

По данным следствия, в 2017 году мужчины ограбили жителя Шолданешт представившись сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками в рамках Национального инспектората расследований.

Они переоделись в форму полицейских, ворвались в дом потерпевшего и потребовали у него пять тысяч евро, а когда тот отказался отдать им деньги, злоумышленники избили его и унесли с собой 48 тысяч леев.