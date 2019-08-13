В белорусской деревне Хотомель лошадь заболела сибирской язвой. Труп животного сожгли. Сейчас специалисты выясняют, как заразилась лошадь. В очаге болезни проводят дезинфекцию. Кроме того, в населённом пункте вакцинируют поголовье скота.
Отмечается, что у местных жителей не обнаружено случаев заболевания сибирской язвой.
— Нашей службой проводятся все необходимые мероприятия для предупреждения развития у населения заболевания, — передаёт портал TUT.BY слова главного врача районного Центра гигиены и эпидемиологии Антона Маджаро.
В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году, пишет life.
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