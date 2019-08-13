Четырёхлетнюю девочку бросили в кафе с запиской: Примите к новым маме и папе

Жительница Адыгеи бросила четырёхлетнюю дочь в одном из кафе Белореченска в Краснодарском крае и оставила записку с просьбой найти ей новых родителей. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.

Женщина привела малышку в кафе "Сицилия" накануне около 12:30, посадила за стол и ушла. Заметив одинокого ребёнка, сотрудники заведения начали искать родителей, а, когда не нашли, вызвали полицию. Те нашли в кармане малышки записку от матери, пишет life.

— Меня зовут Жанна, 4 года. Не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе, — говорилось в послании.

Родительницу уже установили, её разыскивают. Девочка находится в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Поиски матери ведутся.