Таможенники раскрыли три попытки контрабанды на границе

Таможенная служба обнаружила у нашего соотечественника, вылетавшего из Кишиневского аэропорта в Турцию, 12 монет, возраст которых достигает 150-ти лет. Их конфисковали и отправили на экспертизу.

Кроме того, таможенники раскрыли три попытки контрабанды. В двух случаях правонарушители намеревались ввезти в Молдову одежду и обувь, стоимостью 600 тысяч леев.

Товар хотели реализовать на столичных рынках.

В третьем случае таможенники конфисковали на КПП в Леушенах незаконное медицинское оборудование и расходные материалы на сумму в 200 тысяч леев.