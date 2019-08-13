Парламентская комиссия, расследующая банковское мошенничество, требует привлечь к ответственности Лянкэ, Канду, Дрэгуцану и Арапу

Парламентская комиссия, расследующая банковское мошенничество, потребовала начать уголовное дело против Юрия Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Андриана Канду и Анатолия Арапу. Их обвиняют в халатности.

"Комиссия, расследующая банковское мошенничество, установила, что после того, как правительство Республики Молдова приняло решение предоставить государственные гарантии по срочным кредитам, предоставленным Национальным банком Молдовы на сумму 9,5 млрд леев, три банка работали без установления специального государственного администрирования, в результате чего украли огромные суммы денег из банковской системы Республики Молдова", - заявил председатель комиссии Александр Слусарь.

Юрий Лянкэ, Дорин Дрэгуцану, Андриан Канду и Анатолий Арапу пока не прокомментировали эти обвинения.