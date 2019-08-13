Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Каушанском районе

Автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла на участке трассы между сёлами Плоп-Штюбей и Кырнацены в Каушанском районе.

По данным полиции, на опасном повороте 36-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW, сбил 62-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

Тест на алкоголь показал, что мужчина был трезв. Если его признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.