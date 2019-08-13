В Германии осы помогли арестовать преступника

Немецким полицейским осы помогли поймать беглого преступника. Об этом сообщает TV6.

Инцидент произошел в немецком городе Ольденбург. Правоохранители выследили 32-летнего преступника, скрывающегося от наказания. Местного жителя приговорили к лишению свободы на 11 месяцев, но он попытался убежать от полицейских, передает Корреспондент.

Чтобы избежать ареста, мужчина выпрыгнул с балкона, но приземлился прямо на осиное гнездо.

Рой насекомых сразу напал на беглеца, выгнав его из своего укрытия. Полицейские попытались арестовать мужчину, но также были атакованы осами.

Рассерженные насекомые загнали преступника в надувной бассейн, где его и нашли полицейские.