Скандал на заседании парламента: Марина Таубер подала жалобу в полицию на имя Лилиана Карпа

Депутат партии "Шор" Марина Таубер подала жалобу в полицию, в которой потребовала наказать Лилиана Карпа за "клевету и оскорбления".

Депутат партии "Шор" заявила, что Карп публично оклеветал ее на заседании парламента 26 июля.

"К сожалению некоторые мои коллеги не знаю, что такое взаимное уважение. Я говорю о Лилиане Карпе, который публично оклеветал меня на заседании парламента 26 июля", - написала Марина Таубер на Facebook.

Депутат Лилиан Карп пока не отреагировал на заявление Таубер.