Украинец, которого подозревают в убийстве в Молдове, проведет 30 суток в тюрьме Кишинева

30 суток проведет в 13-ой тюрьме Кишинева гражданин Украины, которого подозревают в убийстве в Молдове. Столичный суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуроров.

Месяц назад подозреваемого экстрадировали из Бельгии. По данным следствия, украинец с несколькими сообщниками убил депутата из Житомира.

Преступление произошло в мае прошлого года. Злоумышленники пригласили мужчину в Кишинев и задушили его в машине по дороге в Бельцы. Тело убитого они бросили в один из колодец недалеко от Гратиешт.

Сообщников задержанного объявили в розыск. Сам же он вину не признает.