Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры

Ученые Гавайского университета в Маноа воссоздали запах древнеегипетских духов, которые были популярны и, вероятно, использовались царицей Клеопатрой две тысячи лет назад. Об этом сообщает The Times.

Во время раскопок на месте древнего города Тмуит археологи нашли руины дома парфюмера. Также среди развалин обнаружили сосуды с остатками духов, передает Корреспондент. Ученые провели химический анализ и узнали некоторые ингредиенты, что позволило воссоздать два известных с истории аромата - мендезианский и метопианский. Предполагается, что этими парфюмами пользовалась царица Клеопатра. В основе духов оказалась мирра - смола из деревьев семейства бурзеровые. Также в состав входили кардамон, оливковое масло и корица.

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