Неизвестны обвинили прокурора Виорела Радецкого в незаконном присвоении имущества

Обвинения в адрес прокурора Виорела Радецкого. Некоторые граждане, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили в редакцию realitatea.md, что Радецкий незаконно завладел чужим имуществом. И помогли ему в этом подставные лица.

В анонимном письме, опубликованном на сайте, говорится, что прокурор по особым делам Виорел Радецкий замешан по меньшей мере в трех преступлениях. Первый инцидент произошел, когда он работал в Прокуратуре по борьбе с коррупцией.

Тогда он якобы помог бывшему директору компании Moldova-Gaz Александру Гусеву решить некоторые проблемы, связанные с нарушениями закона. Гусев, в свою очередь, отблагодарил Радецкого новым автомобилем Skoda Superb и недвижимостью в Ставченах стоимостью 250 тысяч евро. В декларации об имуществе за прошлый год, Радецкий указал,что продал машину за 50 тысяч леев.

Другое дело, в котором фигурирует прокурор по особым делам, касается земельных участков в селе Бологан Оргеевского района. В анонимном письме отмечается, что Радецкий вместе с бывшим комиссаром района посредством различных сомнительных схем приобрел землю за пределами села по символической цене, а позже продал ее за хорошие деньги.

Третий случай касается земельных участков в селе Брезоая района Штефан-Водэ. Тогда прокурор оказал помощь некой Джорджете Балмуш, которая обманным путем получила от инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов имущество стоимостью более миллиона долларов. После того, как на имя Балмуш открыли уголовное дело. она пообещала, что отдаст полученное имущество тому, кто поможет ей решить проблему с правоохранителями. Тогда в дело и вмешался Радецкий.

В итоге уголовное преследование было приостановлено. А Высшая судебная палата отправила дело Балмуш на пересмотр. Более того, по указания прокурора прекратили дела и в отношении отца и сына Балмуш.

Сам Виорел Радецкий, который сейчас ведет дело о так называемой узурпации власти, все обвинения отвергает.

Напомним, это дело было открыто по настоянию министра внутренних дел Андрея Нэстасе. Расследование начали после того, как исполняющим обязанности генпрокурора стал Дмитрий Робу, который, как пишет Ziarului de Gardă, приходится посаженным сыном кумы Нэстасе.