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Король Лев стал самой успешной анимационной лентой в истории
// фото: Disney
17:46, 13 Aug 2019
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Анимационная лента Король Лев, которая является ремейком легендарного одноименного мультфильма, признана самой успешной в своем жанре во все времена. Мировые кассовые сборы ее составили 1,33 миллиарда долларов. Об этом пишет Metro.

Предыдущим рекордсменом являлась мультипликационная лента Холодное сердце, которая была выпущена в 2013 году. Она собрала в прокате 1,29 миллиарда долларов, передает Корреспондент.

Третье место занимает Суперсемейка 2, кассовые сборы которой составили 1,24 миллиарда долларов.

В ТОП-5 также вошли анимационные ленты  Миньоны (1,16 миллиарда долларов) и История игрушек: Большой побег (1,07 миллиарда долларов).




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