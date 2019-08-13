Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана

Невеста, на свадьбе которой произошло массовое отравление, обвиняет в случившемся администрацию ресторана. Хотя ранее Национальное агенство продовольственной безопасности заявило, что источником отравления могли быть кондитерские изделия.

"Были гости, в том числе и мои родственники, которые не едят сладкое, им запретили врачи. Кроме того, некоторые гости ушли раньше, чем разрезали торт", - пожаловалась невеста Сандра.

Сама же невеста говорит, что практически ничего на свадьбе не ела.

"Я не очень пробовала блюда. Ела только голубцы и куриный рулет. Как и все невесты я сильно переживала, чтобы всё было хорошо и гости чувствовали себя хорошо", - отметила Сандра.

Специалисты Агентства продовольственной безопасности взяли на пробу все продукты и блюда, которые подавали в день свадьбы. Теперь они ждут результатов анализов, которые будут готовы в течение десяти дней.

Администратор заведения отказался комментировать ситуацию, пока не будут известны результаты.

Напомним, пищевое отравление получили 42 гостя, 37 из них госпитализировали. Среди пациентов есть и ребенок.