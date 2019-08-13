В Германии обнаружили надгробие "настоящей" Белоснежки

В Германии было обнаружено надгробие Марии-Софии фон Эрталь, которую эксперты считают историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм Белоснежка и семь гномов. Об этом пишет DW.

Долгое время о местонахождении надгробной плиты ничего не было известно. Однако недавно надгробье случайно обнаружили наследники одного старинного дома в Бамберге. Изучив информацию в интернете, они поняли, что речь идет об историческом памятнике и передали ее музею католической епархии баварского города, передает Корреспондент.

В музее плиту исследовали, основательно почистили и реставрировали. Теперь она находится в музее епархии Бамберга (Diözesanmuseum). Это скромная овальная плита из темно-серого мрамора, единственное украшение - несколько звездочек белого цвета.

Надпись на камне гласит: "Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения".