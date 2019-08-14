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На сервисы Google можно будет заходить без пароля с помощью отпечатка пальца
// фото: Reuters
10:17, 14 Aug 2019
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Американская корпорация Google анонсировала, что с 13 августа на телефонах Pixel можно будет заходить в определенные службы Google с помощью отпечатка пальца.

В ближайшие несколько дней функция станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android (начиная с Nougat). В компании заявляют, что используют стандарты безопасности FIDO2, W3C WebAuthn и FIDO CTAP, а сама функция предназначена для обеспечения более простой и безопасной аутентификации, передает kommersant.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца никогда не отправится на серверы компании — он будет сохранен только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждение, что пользователь правильно отсканировал палец, передает Униан.

Пароли уже давно считаются ненадежным методом защиты. Даже формальный создатель пароля американский ученый Фернандо Корбато заявлял, что недоволен своим изобретением, поскольку сейчас пароли создают проблемы не только злоумышленникам, но и самим владельцам этих паролей.

Они должны запоминать разные пароли для значительного числа сервисов, ведь один пароль для них всех был бы нарушением безопасности.




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